Скандал с известным застройщиком разразился в Астане

Фото: Жители ЖК "Алау".

Жители многоэтажки на левобережье Астаны, возмущены действиями крупной строительной компании. Прямо перед их домом застройщик намеревался разместить строительные материалы и технику, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

По словам жильцов, по этому участку они ежедневно ходят на остановку. Тут же пролегает одна из главных артерий города – проспект Кабанбай батыра, недалеко находится ЭКСПО. Более того, жильцы говорят, что на этой территории акимат обещал разбить сквер. Однако вместо парка приходиться видеть из своих окон работающие бульдозеры.

Шум от техники буквально переполошил жителей жилого комплекса. Люди собрались на месте будущего склада, чтобы выяснить намерения застройщика.

По словам Жандоса Ешенкулова одного из жильцов многоэтажки, он первым заметил спецтехнику, тогда рабочие уже начали осваивать участок, равнять землю.

"Увидел, что здесь делают замерные работы, работает техника. Нашёл старшего по участку. Он мне ответил, что участок взяли на 3 года в аренду для установки спецтехники и других материалов. Получается без нашего разрешения и согласования. Согласно строительным нормам и правилам, прежде, чем начать любое строительство, нужно согласовывать этот вопрос с городским земельным комитетом для отвода и нужд строительства. Если стоит какой-то жилой объект, значит должны взять разрешение у жителей. А они сразу пришли, и захватили. Есть нормы закона, нормы этики. Начали разгружать глину, у нас итак отвода земли мало. Должна быть пешеходная дорога здесь, 20 метров для разъезда, должен был строится по генплану парк. Мы требуем, чтобы решали всё с нами", - возмущается Жандос Ешенкулов.

По словам мужчины, по соседству компания уже построила несколько домов, а значит, может сделать склад там. Он опасается, что при размещении на участке техники и стройматериалов рабочие могут не соблюсти правила безопасности.

Жительница многоэтажки Лаура Музарап говорит, что территория у дома, которую облюбовала известная строительная компания, очень большая. Более того, расположить свои материалы они планировали буквально в пяти метрах от их новостройки.

"Работники компании хотят привести сюда контейнеры - прямо перед нашим домом. Это главная улица - Кабанбай батыра. Хотят закрыть наш проход, тротуар на остановку. И не только там, они собираются по проекту, с 1-го по 4-й подъезд занять, а это очень большая территория", - утверждает женщина.

После возмущения жильцов к ним вышел представитель компании, который показал разрешительное письмо из акимата, в нем указано, что администрация не возражает против размещения на этом участке сооружений.

Корреспондент BaigeNews обратился с запросом к застройщику, однако ответ в компании обещали дать позже.

После многочисленных звонков жителей в акимат, реакция все же последовала. С ними встретились представители местных властей. Однако конкретного решения проблемы они предложить не смогли. При этом пообещали, что в ситуации разберутся.

Аким Нуринского района Жусуп Жумагулов, на территории которого и расположен жилой комплекс, подтвердил нашему порталу, что в акимате действительно выдали разрешение строительной компании.

"Да, Управление транспорта выдавало. Стандартная практика, если земельный участок не используется. Сейчас прорабатываем вопрос поиска альтернативного участка для размещения материалов (строительной компании - прим.автора). Земельный участок отведен Управлению транспорта", - пояснил глава районного акимата.

На вопрос, появиться ли на этой территории парк, которого так ждут жильцы, аким признался. Участок в ближайшие годы благоустраивать не будут.

"Благоустройство будет только в рамках реализации проекта по реконструкции проспекта Кабанабай батыра. Не в перспективе ближайших лет", - ответил Жусуп Жумагулов.

Теперь жители опасаются, что участок земли вблизи их дома, снова может кому-нибудь приглянуться.