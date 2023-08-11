Скандал разгорелся из-за продажи зоны отдыха в 30 км от Астаны

Жители города Косшы и вошедшего в его состав села Тайтобе задаются вопросом: кому и зачем продали бывшую зону отдыха? Люди надеялись, что здания отремонтируют под детский лагерь. И у них были на то основания, ведь объект находился на балансе управления образования Акмолинской области. А продали его по цене почти в десять раз ниже рыночной, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Даже домик за такие деньги не купишь"

Итак, комплекс находится в пристоличном селе Тайтобе, которое не так давно вошло в состав города Косшы. Местные жители рассказывают, что в советские времена это был пансионат для учителей. После развала союза здание перешло в ведение МВД и стало использоваться как санаторий. Впоследствии его приняло к себе на баланс управление образования Акмолинской области.

Это целый комплекс в выигрышном месте, на берегу реки Нура – с огороженной просторной территорией, несколькими зданиями, в том числе оздоровительным центром, пятью гостевыми домами, баней, площадками, котельной и трансформаторным пунктом; также собственным пляжем и зелёными насаждениями. Одним словом, готовая зона отдыха.

"Там и домики, в принципе, целые. Для реставрации очень уже больших вложений, на мой взгляд, не потребуется. Сам пансионат добротный, плиты капитальные. Участок огромный, гектара два, если не ошибаюсь. И продали за бесценок, в Тайтобе сейчас даже домик за такие деньги не купишь", – удивляется член общественного совета г. Косшы Жандос Утегенов.

Другой активист – Роза Байзакова – говорит, что на этот объект у местного сообщества были большие планы.

"Идеально для детского туризма: дополнительно здесь можно проложить прекрасные туристические маршруты. Астана отсюда – как на ладони, очень красиво. Одна из линий выходит на мавзолей Кабанбай батыра, на другой расположились курганы железного века с двумя мавзолеями – Нияз би и Аулие. Люди здесь ищут исцеления, исполнения желаний. Недалеко, в Караоткеле разрабатывается городище Бозок. Можно развивать конные маршруты, многие разводят лошадей, верблюдов. К нам часто приезжают за кумысом, шубатом, даже козьим молоком. В Тайтобе и Косшы нет градообразующих предприятий, практически всё трудоспособное население работает в столице. Поэтому такой объект способен не только создать новые рабочие места, но и придать большой импульс для развития предпринимательства", – считает местная жительница.

Проблемную тему поднял на заседании постоянной комиссии Акмолинского областного маслихата по вопросам экономики и бюджета депутат Айдын Туребаев. Народный избранник попросил представителей ответственных органов объяснить, кому и зачем продали зону отдыха базовой стоимостью более двухсот миллионов тенге, причем всего за 23 миллиона.

"В Косшы сегодня более 100 тысяч человек населения, у нас нет детских лагерей, с оздоровительно-развлекательными объектами для ребятишек вообще проблема. Управлению образования это, конечно, известно. И в своё время предприниматели выказывали стремление принять его на доверительное управление, вложить деньги и организовать ДОЦ (детский оздоровительный центр – ред). К примеру, летом это мог быть лагерь, а в другие времена года использоваться как зона отдыха, ведь важна и коммерческая привлекательность. И, по сути, комплекс бы оставался в собственности у государства", – недоумевает в интервью корреспонденту BaigeNews.kz А. Туребаев.

С ним согласен активист из Тайтобе, депутат маслихата города Косшы Руслан Айтжанов.

"Здесь достаточно активные жители, мы планировали привлечь инвестора, чтобы восстановить эту зону отдыха на принципах государственно-частного партнёрства. Таким образом, строения оставались бы в госсобственности, но управлял ими предприниматель. Это определённая гарантия того, что он будет руководствоваться не только своими, но и народными интересами. Комплекс очень хороший, здание добротное. Вода там, скорее всего, автономная, электричество имеется. Единственное – нужно сделать ремонт, запустить отопление", – отметил Айтжанов.

Кто же этот "счастливчик"?

Торги состоялись 23 мая 2023 года. В Косшы и Тайтобе об этом узнали постфактум. Новость о том, что комплекс, который люди в мечтах видели объектом детского воспитания и отдыха, ушёл с молотка за бесценок, возмутила всех.

"Поднялся шум. 25 числа управление образования отправляет письмо об отзыве лота. Но торги уже состоялись. И тот, кто выкупил комплекс, подал в суд – чтобы признать торги действительными", – сообщил Айдын Туребаев.

К слову, победителем тех торгов стал некий Абдрашит Сергеевич Искаков, предприниматель из Мангистауской области.

По мнению жителей, продажу социально значимого объекта в госсобственности следовало предварительно согласовать с общественностью.

"Сначала нужно было у населения спросить. Мы уже неоднократно поднимаем вопрос, что этот актив нужно вернуть городу. Они, конечно, могут апеллировать, что это просто зона отдыха и никакой не детский лагерь. Но, извините, почему тогда объект находился на балансе управления образования, а не управления предпринимательства?", – мотивирует депутат.

Областной маслихат направил депутатский запрос в управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области. И получил достаточно подробный ответ.

Речь идёт о комплексе 1983 года постройки, площадью более 2,7 тысяч квадратных метров. Рыночная стоимость недвижимости – без учёта земельного участка – 181,5 миллионов тенге. В ведомстве пояснили, что к покупателю переходит право на землю, при этом он должен оплатить оценочную стоимость участка отдельно.

Аукцион проводится двумя методами: первые торги – на повышение цены, вторые – на понижение. На вторых устанавливается цена в размере 50 процентов от начальной цены. На третьи объект приватизации выставляется на аукцион с применением метода на понижение цены без установления минимальной границы.

По зоне отдыха в Тайтобе всего провели пять торгов – два в 2022-м и три в текущем году. Сообщается, что 20 апреля этого года аукцион (на повышение цены) не состоялся, потому что не было заявок. По этой же причине – и 3 мая (на понижение).

"23 мая на понижение без установления минимальной цены, то есть до 1 тенге, аукцион состоялся по цене, предложенной победителем торгов – 23 835 614 тенге", – уточнили в управлении по госзакупкам.

Что касается определения цены ниже оценочной, в ведомстве сослались на пункт 4 Правил продажи объектов приватизации, позволяющим делать это "по рыночной стоимости, которая может быть ниже балансовой".

Продали, а потом передумали

До сегодняшнего дня договор с победителем аукциона так и не заключён, потому что было письмо об отзыве объекта с торгов и исключении из реестра приватизации. Победитель торгов направил административный иск в суд – о признании незаконными действий управления по государственным закупкам и коммунальной собственности по отказу в подписании договора купли-продажи. 17 июля Специализированный межрайонный административный суд Акмолинской области принял решение требования истца удовлетворить. Ведомство, в свою очередь, вроде как готовит апелляционную жалобу.

"Буквально на днях у них истекает срок подачи жалобы, я её не видел. Но в Казахстане есть печальная практика, когда через суды решается много вопросов. Суд выносит решение, узаконивает проблему – и всё. Мы этого сейчас опасаемся. И я как юрист готовлю иск в суд о признании незаконными ряда решений акимата по продаже этого комплекса", – сообщил Руслан Айтжанов.

Активист имеет в виду несколько неясных моментов, главный из которых – почему акимат Целиноградского района инициировал продажу объекта в Тайтобе, которое уже юридически относилось не к нему, а к Косшы.

"С октября 2022-го Тайтобе находится в административном подчинении города Косшы. Но в текущем году инициатором продажи данной зоны отдыха стал акимат Целиноградского района. Они пишут письма – что есть такой объект, якобы неликвидный, не используется по назначению, разрушается. Оценили и выставили на приватизацию. Управление госзакупок организовывает аукцион... Есть ещё ряд юридических моментов. Например, земельный акт старый, оформлен на предыдущего собственника, то есть МВД. Потом оно передавалось, в итоге балансодержатель сейчас – отдел образования Целиноградского района. Вопросов много, в том числе – почему он не передал этот объект в отдел образования г. Косшы; почему инициировали продажу, в то время как село юридически "ушло" в Косшы", – прокомментировал Айтжанов.

Детские оздоровительные центры очень нужны, их в Акмолинской области, действительно, не хватает. Содержать за счёт государства дорого, бюджетный ресурс в первую очередь направляют на развитие дошкольного и школьного образования. В том же Целиноградском районе, к примеру, около 50 школ, которые нужно ремонтировать и обновлять. А ещё – строить, ведь население в пристоличной зоне растёт в геометрической прогрессии. Поэтому так важно привлекать в сферу дополнительного образования и воспитания частные инвестиции.

"У нас сегодня на территории области порядка семи частных детских оздоровительных центров. Та же "Чайка", что при отделе образования города Кокшетау, сейчас на доверительном управлении. Предприниматель вложился в ремонт – лагерь работает. "Звездный" – то же самое, 800 миллионов инвестируют в ремонт корпусов, спортивный центр обещают, которого там нет. Сейчас, действительно, ставится вопрос о расширении сети детских лагерей. И в первую очередь, за счёт привлечения частного бизнеса", – отметили в областном управлении образования.

В ведомстве напомнили, что оно – балансодержатель, но не продающая сторона. И если акимат решил отозвать комплекс с торгов, то здесь только "За" сохранение перспективных объектов. Только тогда нужно будет профинансировать ремонт и содержание объекта как детского лагеря. Либо провести конкурс на передачу в доверительное управление.

BaigeNews.kz проследит за дальнейшим развитием этой истории.

Фото: Асель Турар.