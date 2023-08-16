  • 16 Августа, 02:52
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Скальная тропа в Актау под угрозой из-за стройки

Сегодня, 02:05
АВТОР
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lada.kz Сегодня, 02:05
Сегодня, 02:05
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Фото: lada.kz

Пользователи Сети запечатлели на видео конструкцию, удерживающую часть скалы в районе пещеры на Скальной тропе. Примечательно то, что над пещерой ведётся строительство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Жители Актау возмутились строительством в 4А микрорайоне, которое всё ещё продолжается, несмотря на многочисленные жалобы населения.

В частности, одна из жительниц города засняла на видео конструкцию, которая подпирает часть скалы в пещере на Скальной тропе. Место у пещеры ещё и огородили. Пользователи Сети также отмечают, что вчера, 14 августа, в пещере произошёл обвал.

 

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