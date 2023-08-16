Скальная тропа в Актау под угрозой из-за стройки

Пользователи Сети запечатлели на видео конструкцию, удерживающую часть скалы в районе пещеры на Скальной тропе. Примечательно то, что над пещерой ведётся строительство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Жители Актау возмутились строительством в 4А микрорайоне, которое всё ещё продолжается, несмотря на многочисленные жалобы населения.



В частности, одна из жительниц города засняла на видео конструкцию, которая подпирает часть скалы в пещере на Скальной тропе. Место у пещеры ещё и огородили. Пользователи Сети также отмечают, что вчера, 14 августа, в пещере произошёл обвал.