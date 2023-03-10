СК "Евразия" осуществила первые выплаты за разрушения в Турции

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Общая сумма выплат страховой компании в связи с землетрясением может составить до 10 миллионов долларов.

Страховая компания "Евразия" выплатила первые 132 миллиона тенге за ущерб в результате серии разрушительных землетрясений, произошедших на юго-востоке Турции в начале февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Как проинформировали в страховой компании, это первая документально подтверждённая заявка на перестраховочную выплату с турецкой стороны. Ожидается, что выплаты будут продолжаться в течение нескольких месяцев по мере поступления пакета выплатных документов от страховщиков Турции. По предварительным данным, ожидаемая доля СК "Евразия" может составить более 10 миллионов долларов.

Казахстанская страховая компания в качестве международного перестраховщика участвует в ряде турецких страховых программ от землетрясений, как добровольных, так и обязательной – национальной программе Turkish Catastrophe Insurance Pool (TCIP). В настоящее время специалисты по оценке практически в круглосуточном режиме на месте происшествия собирают данные об ущербе и передают их страховым компаниям для осуществления страховых выплат.

"Последствия турецкого землетрясения оказались невероятно разрушительными: погибли десятки тысяч людей, а сотни тысяч лишились крова. В связи с этим мы готовы в течение суток оплачивать все заявленные убытки со стороны наших турецких партнёров, чтобы деньги максимально оперативно поступали пострадавшим", – комментирует Нурмухамед Тульбаев, исполнительный директор СК "Евразия".

Напомним, количество жертв землетрясения в Турции уже превысило 46 тысяч человек, при этом по мере разбора завалов количество пострадавших постоянно увеличивается. В результате землетрясения было подтверждено разрушение 7,9 тысячи жилых зданий, также, по заключению экспертов, более 13 тысяч строений получили повреждения различной степени. Всего же в страховые компании Турции поступило более 331 тысячи заявлений на возмещение ущерба.

В Турции действует национальная программа обязательного страхования жилой недвижимости от землетрясений TCIP, в рамках которой домохозяйства осуществляют ежегодные платежи в размере около 15 долларов для приобретения полиса на случай землетрясения. Однако в пострадавших провинциях данной программой охвачено только около 50 процентов, или чуть более одного миллиона домохозяйств. При этом подобной обязательной программы страхования от землетрясений в Казахстане нет, отметили в страховой компании.