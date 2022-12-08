Ситуацию с застрявшими нефтяными танкерами прокомментировали в Минэнерго РК

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В министерстве энергетики РК прокомментировали ситуацию с застрявшими у берегов Турции танкерами с казахстанской нефтью, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день ожидание в проливах Босфор и Дарданеллы составляет шесть суток. Для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году ожидание в проливах в декабре было порядка 14 дней. Что касается страховых писем, детали выясняются", - отметили в Минэнерго.

Другие подробности в ведомстве не озвучили.

По данным агентства Bloomberg, нефтяные танкеры, перевозящие миллионы баррелей казахстанской нефти, не могут покинуть Чёрное море и добраться до мировых рынков после того, как Турция настаивает на доказательстве того, что они должным образом застрахованы.

Правительство Анкары настаивает на том, чтобы у кораблей было письмо от их страховой компании, гарантирующее страховое покрытие в турецких водах, чего ещё не произошло. Этот шаг следует за санкциями Европейского союза и Великобритании, которые позволяют страховать суда, перевозящие российскую нефть, только в том случае, если нефть на борту покупается по цене 60 долларов или ниже за баррель.