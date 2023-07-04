"Системная недофинансированность" — министр энергетики о причинах аварии на МАЭК

Фото: пресс-служба премьер-министра

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев, комментируя ситуацию на МАЭК, отметил, что причиной аварии является недофинансированность, которая привела к износу основного оборудования, передаёт BaigeNews.kz.

"Природа ситуации — системная недофинансированность, которая привела к износу основного оборудования, которая составляет до 100 процентов на некоторых энергообъектах. То есть причина — это техническое состояние этих объектов. Плюс определённый есть дефицит кадров в связи с низкими заработными платами. Понятно, что требуется масштабная модернизация данных объектов", — сказал Саткалиев в кулуарах правительства.

Он сообщил, что в Минэнерго знали о состоянии объектов и принимали соответствующие решения.

"Министерством энергетики была привлечена независимая компании KPMG, которая провела анализ всех теплоэлектроцентралей, в том числе МАЭК, были определены все ключевые проблемы, в том числе, уровень износа. Действительно, мы знали, что ситуация была критической. И не только сотрудники компании, но и акимат области, госэнергонадзор эту ситуацию понимали. Для ликвидации данной ситуации акимат запросил 4,9 миллиарда тенге, и на совещании под председательством премьер-министра Алихана Смаилова по подготовке к отопительному сезону было принято решение выделить эти средства", — сказал министр.

По его словам, для Мангистауского атомного энергетического комбината в этом году были предусмотрены 3,1 миллиарда тенге.

Министру также был задан вопрос о спекуляциях цен на топливо.

"В целом во время дефицита того или иного топлива возникают вопросы спекулятивного проявления. Мы регулярно проводим совещания с собственниками АЗС, сетей в плане стабильной постоянной поставки нефтепродуктов и в части регулирования цен. Этот вопрос на контроле министерства. Мы сможем, думаю, ситуацию удержать. Всплесков не будет по росту того или иного топлива. За исключением 95-ого бензина, потому что придётся импортировать", — ответил министр.

Алмасадам Саткалиев также призвал дождаться результатов комиссии, которая выявит причины аварии.

"По поручению президента создана соответствующая комиссия. Возглавит её мой заместитель. Безусловно, мы туда привлечём представителей Генеральной прокуратуры и других заинтересованных органов. Отделов ЖКХ, местных исполнительных органов. Мы по итогам этой аварии объективную оценку дадим. Результаты комиссии будут публичными".

Накануне промышленные предприятия и некоторые населённые пункты на Западе Казахстана остались без электроэнергии. Энергетики пояснили, что это произошло из-за аварийного отключения первого энергоблока на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК". В результате в Атырау были полностью обесточены левобережная часть от села Дамбы, центральный микрорайон до села Талгайрян и частично правобережная часть города от села Алмалы до села Жумыскер.

Президент поручил госкомисии расследовать причины аварий на АНПЗ и МАЭК.