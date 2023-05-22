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Сингапурская компания построит в Жамбылской области завод по производству фосфорсодержащих удобрений
В рамках казахстанско-сингапурского бизнес-форума подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между акиматом Жамбылской области и Indorama Corporation Pte. Сингапурская компания построит в регионе завод по производству фосфоросодержащих удобрений, передаёт BaigeNews.kz.
Участие в форуме приняли премьер-министр РК Алихан Смаилов, президент Сингапура Халима Якоб и ещё около 200 делегатов.
В ходе форума аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов и представитель компании Indorama Corporation Pte подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.
Компания планирует реализовать на территории области проект по строительству завода по производству фосфорсодержащих удобрений. Стоимость проекта - 250 миллионов долларов. Проектная мощность - 150 000 тонн гранулированного суперфосфата. В рамках проекта будет создано 800 рабочих мест.
Indoramа имеет более 150 производственных площадок в 37 странах мира, в том числе, 10 заводов по производству удобрений в восьми странах.
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