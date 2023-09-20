Сингапур проинвестировал более 200 казахстанских предприятий
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Заместитель премьер-министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел встречу с генеральным директором сингапурской компании "Surbana Jurong Group" господином Шон Чао, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
По информации кабмина, на сегодня в Казахстане насчитывается более 200 действующих предприятий с участием сингапурского капитала.
"Мы будем продолжать принимать все возможные меры для содействия притоку иностранных инвестиций, чтобы оставаться инвестиционным лидером в Центральной Азии", — сказал Ерулан Жамаубаев.
За первый квартал 2023 г. привлечены 92,2 млн долларов. Менее чем за 20 лет из Сингапура привлечены 1,2 млрд долларов. В 2022 году товарооборот между двумя странами вырос на 65,1% по сравнению с 2021 г. и достиг 1,9 млрд долларов.
Со своей стороны Шон Чао подчеркнул, что регионы Казахстана и Сингапур связывает многолетнее тесное взаимодействие в различных сферах. При этом имеется значительный потенциал по его расширению.
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