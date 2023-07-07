Сильный ветер в Щучинске сорвал крышу, выбил стёкла в квартирах

Фото: Instagram / shchuchinsk_life

В городе Щучинск Акмолинской области сильный ветер снёс крышу жилого многоэтажного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Как сообщили в акимате Бурабайского района, инцидент произошёл 7 июля в 16:44 в пятиэтажном доме по улице Ломоносова, 22.

Кроме того, порывистый ветер выбил стёкла окон в восьми квартирах жилого дома по улице Интернациональная, 59.

"Пострадавших и жертв среди людей нет. Все службы города устраняют последствия ЧС", - прокомментировали в акимате.

В ликвидации последствии ЧС задействовано 14 человек и четыре единицы техники.