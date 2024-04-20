Сильный ветер и гроза: в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 21 апреля в 11 регионах страны, передаёт BaigeNews.kz.

21 апреля в области Улытау ожидается ветер восточный, северо-восточный, на западе, в центре, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ветер восточный, северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20, днём временами 23 м/с.

На севере, востоке области Жетысу ожидается ветер северо-восточный 15-20, днём порывы 24 м/с.

Днём на востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На севере, востоке, в центре области днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный на севере, востоке, в центре области днём порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днем на юге, востоке области 15-20 м/с

В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23 м/с. В Шымкенте ожидается ветер восточный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

Во второй половине дня на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днём в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 23 апреля днем на юго-западе, в горных районах области град, шквал. 21-22 апреля днем, 23 апреля сутки в горных районах области гроза. 21-22 апреля на северо-востоке области пыльная буря. 21-23 апреля ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 21 апреля порывы 23-28 м/с. В Таразе 23 апреля временами ожидается гроза.

21 апреля днем в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, восточный на востоке области порывы 15-20 м/с.

Днём на юге Актюбинской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

Днём на востоке, в центре Кызылординской области сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на востоке, в центре, днем на большей части области 15-20 м/с. В Кызылорде днём сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем 15-20 м/с.

Напомним, по прогнозу РГП "Казгидромет", 20-26 апреля на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, в отдельные дни прогнозируется погода без осадков.