В каких регионах страны в ближайшие дни обещают дожди

По прогнозу РГП "Казгидромет", 20-26 апреля на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, в отдельные дни прогнозируется погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

Площадь территории Казахстана, покрытая снегом составляет 3%. Снежный покров в основном сохраняется в оврагах, лесистой и горной местности Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областей, а также областя Жетысу и Абай.

"Прогнозируются дожди в начале и в середине недели в Восточно-Казахстанской области, в конце недели на северо-западе, севере, в центре Казахстана и в области Абай в ночные часы возможен переход дождя в снег - 20, 22-24 апреля в Восточно-Казахстанской области, 25-26 апреля в Костанайской, Павлодарской областях, 26 апреля в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях и области Абай", — отметила на брифинге в СЦК пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова.

Сильный дождь прогнозируется 23, 25 апреля в Жамбылской области, 26 апреля — в Туркестанской, Алматинской и области Жетысу.

Кроме того, синоптики отмечают, что в воскресенье 21 апреля по Казахстану ожидается усиление ветра, на юго-западе, северо-западе, юге, юго-востоке Казахстана прогнозируется пыльная буря, на юге – шквал, на севере в ночные и утренние часы ожидаются туманы.