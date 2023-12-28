Сильные регионы – сильная страна: Туркестанская область в 2023 году. Высокий потенциал региона

В этом году в Туркестанской области собрали рекордные 3,3 миллиона тонн овощей. Объём продукции в сельском хозяйстве превысил триллион тенге, что позволяет региону лидировать в республике по этому показателю. Хорошую динамику роста Туркестан демонстрирует и в других отраслях. Подробнее о развитии области в 2023 году - в проекте, запущенном СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

Основные экономические показатели

В Туркестанской области большие планы на укрепление промышленного потенциала.

В 2023 году объём промышленной продукции составил 758 миллиардов тенге. Рост произошёл в основном за счёт производства молочной и текстильной продукции, а также электрооборудования. Объём валового регионального продукта превысил 3 триллиона тенге. При этом в объём привлечённых инвестиций в экономику области увеличился в 1,4 раза. Сформирован пул из 194 инвестиционных проектов. В этом году запущено 39. Уверенный рост демонстрируют и предприятия обрабатывающей промышленности. Производство текстильных изделий выросло на 160,2%, кокса и продуктов нефтепереработки на - 119,7%, прочей неметаллической минеральной продукции на – 114,1%, машиностроения на – 111,2%, мебели на - 140,3%. В обрабатывающей промышленности запланирована реализация 20 проектов на общую сумму 30,2 миллиарда тенге с созданием 594 рабочих мест. На сегодня запущено 11 проектов. В регионе сложился благоприятный климат для развития малого и среднего бизнеса. Количество субъектов предпринимательства в этом году увеличилось на 28 тысяч единиц и составило 213 тысяч. С начала года произведено продукции на более чем триллион тенге. Эффективное влияние на рост доходов предприятий оказывают меры государственной финансовой поддержки. Через национальный проект по развитию предпринимательства за 10 месяцев субъекты бизнеса получили 21,3 миллиарда тенге на обеспечение льготными кредитами. Большинство предпринимателей занимается сельским хозяйством (48,3%), торговлей (23,3%), туризмом (20,3%) и промышленностью (6%). Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики региона С начала года в отрасль привлечено 88,5 миллиарда тенге инвестиций. Одним из важнейших направлений развития АПК в регионе выступает использование новых технологий. Водосберегающие технологии внедрены на 31 788 гектаров. А проект "получение 2-3 урожая в год с одной площади" позволил экономить воду в два раза. Объём интенсивного садоводства доведен до 5 405 гектаров. В результате урожайность увеличивается в пять раз: аграрии собирают до 300-350 центнеров продукции. Тогда как раньше этот показатель был на уровне 60-70 центнеров. В регионе общая площадь теплиц достигла 1 640 гектаров. Кроме того, в планах построить новую теплицу на 500 гектаров. А строительство овощехранилища в Сауранском районе начато уже в этом году. 80% населения области проживает в сёлах. Хорошим подспорьем для сельчан стал проект "Ауыл аманаты", который реализуется в регионе по шести направлениям. Уже профинансировано 2 877 проектов на сумму 17,3 миллиарда тенге. Благодаря программе уменьшилось количество получателей адресной социальной помощи, увеличилась нагрузка перерабатывающих предприятий, возросли дополнительные налоговые поступления от новых индивидуальных предпринимателей. Среди запущенных в 2023 году проектов - откормочная площадка, овощехранилище на 3 тысячи тонн, рыбозавод производительностью 50 тонн рыбы в год, внедрение технологий дождевального орошения, расширение хлопкоперерабатывающего завода "Cotton-2", а также птицефабрики по производству мяса птицы, интенсивный яблоневый сад на 50 гектаров.

Образование и здравоохранение. Спорт и туризм

Туркестанская область – один из регионов страны с высоким демографическим ростом. В связи с этим особую актуальность имеют вопросы обеспечения детскими садами и школами.

В рамках Национального проекта "Комфортная школа" в 2023-2025 годах в области будет построено 63 школы. Работа по возведению 29 школ уже началась. Через Фонд поддержки инфраструктуры образования строится 9 школ.

Завершено строительство и введено в эксплуатацию 7 школ на 1 600 мест, 17 школ построено за счёт частных инвестиций.

Полностью решены вопросы обеспечения безопасности государственных школ и бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов.

В сфере здравоохранения уровень оснащённости медицинским оборудованием составил 84,21%.

Акцент также делается на улучшение медицинской инфраструктуры. В этом году сдано 14 объектов, планируется строительство ещё шести.

В ближайшее время приступят к реализации ещё одного важного проекта, поручение по нему дал глава государства. Это строительство современного медицинского комплекса с перинатальным центром в Сарыагаше. Для объекта выделен земельный участок, разрабатывается проектно-сметная документация.

В рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" планируется построить 49 новых объектов.

В регионе поддерживаются и находят своё продолжение спортивные традиции. Несколько месяцев назад в эксплуатацию сдан уникальный для области объект - Ледовая арена. Выделяются деньги на формирование штата. Уникальность объекта в том, что такой Дворец построен впервые. Это открывает большие возможности для молодёжи, а также для всех, кто любит спорт и ведёт активный образ жизни.

Кроме того, в рамках республиканского проекта "Ауыл – Ел бесігі" ведётся строительство спортивной инфраструктуры в 16 населённых пунктах области.

Помимо бюджетных средств, к обеспечению спортивной инфраструктурой привлекаются средства частных инвесторов. С начала года в городах и районах области за счёт частных инвестиций построено и введено в эксплуатацию 29 объектов.

Особое внимание в области уделяется развитию туризма, в том числе экологического. По этому направлению количество туристов увеличилось в 2 раза. По направлению историко-познавательного туризма с начала года регион посетили 868 тысяч человек.

Транспорт и логистика, строительство и ЖКХ

Одним из значимых событий в сфере транспорта и логистики можно назвать начало строительства железной дороги "Дарбаза – Мактаарал". Проект направлен на развитие транспортного потенциала Казахстана. Его реализация позволит переориентировать грузопоток с действующего участка Сарыагаш – Ташкент, снизить нагрузку станции Сарыагаш и увеличить перевозки экспортных грузов.

Уделяется внимание и вопросам водоснабжения, энергетики, газоснабжения. До конца года будет завершено строительство новых питьевых водопроводов в 20 населённых пунктах, обновлены ветхие водопроводные системы – в 11.

Также до конца года местные власти намерены завершить строительные работы по 63 объектам, которые обеспечат газом 52 населённых пункта.

Объём строительных работ в 2023 году составил 250 миллиардов тенге. Введено в эксплуатацию 784 тысячи квадратных метров жилья. До конца 2023 года ожидается сдача 59 жилых домов. В результате более 3 тысяч семей получат ключи от своего жилья.

Таковы основные итоги развития Туркестанской области в 2023 году. Регион демонстрирует устойчивый рост по всем показателям, стремится решить самые насущные проблемы жителей. Потенциал области очень высок, особенно в развитии агропромышленного комплекса, культуры, туризма. Работа, начатая в этом году, будет продолжена.