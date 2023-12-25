Костанайская область - одна из основных житниц страны. Кроме того, регион обладает значительным потенциалом в промышленности, прежде всего, в машиностроении. Какие проекты удалось реализовать в 2023 году? Какие результаты достигнуты областью в социально-экономическом развитии? Что сделано в других сферах?

Основные показатели в экономике и промышленности

В 2023 году в регионе зафиксирована положительная динамика по основным макроэкономическим показателям. Обрабатывающая промышленность выросла на 16,1%, строительство – на 21,5%, инвестиции – на 7,4%, ввод жилья – на 4,3%, торговля – на 3,9%, транспорт – на 3,6%.

В обрабатывающей промышленности рост объёмов обеспечен за счёт увеличения производства машиностроения на 33,9%, продуктов питания на 10,5%.

В область привлечено 393 миллиарда тенге инвестиций, с ростом на 7,4%. При этом 80% - частные инвестиции.

Сегодня 61% всех произведённых автотранспортных средств в республике собирается в Костанайской области. С начала года собрано 75 тысяч автомобилей.

Одним из значимых событий 2023 года стало начало строительства нового завода по производству автомобилей "KIA". Первый автомобиль сойдет с конвейера летом 2025 года. Производственная мощность завода, на котором планируется создать 1500 высокооплачиваемых рабочих мест, составит 70 тысяч автомобилей в год. Уникальность проекта в том, что это будет завод полного цикла по производству автомобилей. К тому же реализация проекта способствует повышению уровня подготовки нового поколения инженерных и технических кадров. А вокруг нового завода будет создан пояс малого и среднего бизнеса.

Лидер по производству продуктов питания

По производству продуктов питания область занимает лидирующее в стране место. В этом году произведено продуктов почти на 351 миллиард тенге, что на 10,5% больше, чем в прошлом году.

Сначала 2023 года валовый выпуск продукции сельского хозяйства составил порядка 611 миллиардов тенге. В отрасль привлечено 84 миллиарда тенге инвестиций с ростом на 11% по сравнению с прошлым годом.

Ежегодно в регионе планируют строить не менее 10 новых крупных промышленных молочно-товарных ферм. Это позволит увеличить производство продукции в организованных хозяйствах на 30%.

Ряд перспективных инвестиционных проектов в отрасли АПК введён уже в этом году или находится на стадии ввода в эксплуатацию. Так, в Мендыкаринском районе произведён технический запуск фермы по производству кобыльего молока (порошка) мощностью 40 тонн сухого продукта в год.

Кроме того, перспективным является завод по переработке бобовых культур полного цикла – от сырья до упаковки. Проект реализуется с привлечением иностранного инвестора. Выпускаемая продукция позволит обеспечивать не только внутренний рынок, но и будет экспортироваться.

Особое внимание в регионе уделяется поддержке сельчан. В текущем году в рамках программы "Ауыл аманаты" выделено и освоено 1,6 миллиарда тенге. По программе получили кредиты 279 предпринимателей, создано порядка 290 новых рабочих мест.

Создание новых производств в сфере АПК позволяет повышать качество отечественной продукции, расширять ассортимент товаров и, самое главное, повышать продовольственную безопасность.

"Комфортная школа", сельское здравоохранение – как развивается социальная сфера

Объём финансирования сферы образования вырос на 17% и составил почти 180 миллиардов тенге.

Строятся три школы. До 2025 года запланировано строительство девяти современных школ, восемь из которых в рамках проекта "Комфортная школа". В областном центре открыл двери Дворец школьников, где 1 300 школьников смогут развивать свои знания и способности в различных сферах.

Пристальное внимание сфере образования даёт результаты - по итогам международного исследования PISA Костанайская область заняла второе место в республике.

Увеличено финансирование и здравоохранения - 109 миллиардов тенге, что на 26% выше показателя прошлого года.

В рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в декабре открываются 6 медицинских объектов, а в 2024 году планируется начать строительство 19-ти медорганизаций.

Особое внимание уделяется обеспечению костанайской медицины профессиональными кадрами. С начала года в область прибыло 160 врачей, из них молодых выпускников – 84. Подъёмное пособие получили 80 врачей на сумму 345 миллионов тенге, выделено жилье 59 врачам, а 46 специалистам медицинские организации арендуют жилье.