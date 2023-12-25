Один из важных показателей здравоохранения, который достигла Костанайская область – снижение по сравнению с прошлым годом младенческой смертности на 30%, материнской - на 20%; смертности от болезней системы кровообращения - на 16%.

Жилищные программы

Сфера строительства – одна из развивающихся отраслей в экономике области. До конца года в эксплуатацию будет введено 450 тысяч квадратных метров жилья. На сегодня уже введено 413 тысяч квадратных метров. А это значит, что почти 3,5 тысячи семей улучшили свои жилищные условия.

Показательно то, что жилые дома строятся не только в областном центре и городах, но и в районах. На эти цели выделено 28 миллиардов тенге, что в 2 раза больше, чем в прошлом году.

Для обеспечения жильем молодёжи активно реализуется программа "Қостанай жастары". Расширена география регионов области и в три раза увеличена сумма финансирования. За счет выделенных двух миллиардов тенге улучшат свои жилищные условия не менее 140 семей.

В Костанайской области самая большая протяжённость дорог в стране

А это более 9 тысяч километров.

Бюджет автодорожной отрасли составил порядка 56 миллиардов тенге, что на 30% больше уровня прошлого года.

Отремонтировано 700 километров автодорог и порядка 300 улиц в 94-х населенных пунктах.

В результате ремонтных работ доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составила 87%.

Завершается реализация крупного проекта по реконструкции участка автодороги областного значения Айет – Варваринское - граница области с выходом на Российскую Федерацию общей стоимостью три миллиарда тенге. Его реализация позволит повысить характеристики автодороги до III технической категории, увеличив транспортно-логистический потенциал области.

Также завершён крупный проект по среднему ремонту последнего участка автодороги областного значения "Аулиеколь-Жалдама" протяжённостью 50 километров, являющегося единственным транспортным коридором, связывающим областной центр с Джангельдинским, Амангельдинским районами и городом Аркалык.

Таковы некоторые итоги региона в 2023 году. Они свидетельствуют о большой проделанной работе, закладывающей основу для динамичного развития области. Начатые уникальные проекты и реальные достижения этого года – это и ответственность за реализацию намеченных планов.

 