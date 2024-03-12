Сильные осадки обрушатся 12 марта на Казахстан
Сегодня, 08:12
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Сегодня, 08:12Сегодня, 08:12
31Фото: weacom.ru
На большей части республики 12 марта сохраняется неустойчивый характер погоды, который принесет с собой осадки в виде дождя и снега, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Днем в центре страны - сильные осадки, утром и днем на юге и юго-востоке сильный дождь.
По всей территории страны прогнозируется гололед, туман, усиление ветра с низовой метелью.
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