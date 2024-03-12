Сильные осадки обрушатся 12 марта на Казахстан

На большей части республики 12 марта сохраняется неустойчивый характер погоды, который принесет с собой осадки в виде дождя и снега, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Днем в центре страны - сильные осадки, утром и днем на юге и юго-востоке сильный дождь.

По всей территории страны прогнозируется гололед, туман, усиление ветра с низовой метелью.