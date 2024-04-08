Сильные дожди прогнозируют в пострадавших от паводков регионах Казахстана

В каких областях Казахстана ожидается резкое повышение уровня воды до критических отметок, рассказали синоптики, передает BaigeNews.kz.

По прогнозу "Казгидромет" 8 апреля дожди пройдут на северо-западе, севере и в центре страны. Кроме того, выпущено два штормовых предупреждения по Акмолинской и Актюбинской областям.

"По Актобе в период с 7 по 10 апреля в связи с прогнозным повышением температур воздуха и осадками в виде дождя ожидается дальнейшее повышение уровня воды. По Акмолинской области в связи с выпадением сильных осадков в Зерендинском, Астраханском, Сандыктауском, Атбасарском, Буландынском, Жаксынском, Есильском, Жаркаинском, Бурабайском, Шортандинском и Целиноградском районах в тот же период ожидается дальнейшее интенсивное формирование талого стока и разрушение ледовых явлений на реках Жабай, Калкутан, их притоках и верховьях. Ожидаются резкие повышения уровней воды до критических отметок", - сообщила пресс-секретарь РГП "Казгидромет"Алина Исмагулова.

Напомним, ранее в МЧС рассказали о ликвидации последствий паводков, в том числе, сколько человек остаются в пунктах временного размещения.