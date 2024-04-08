Свыше семи тысяч человек остаются в пунктах временного размещения – МЧС о ситуации с паводками

По информации МЧС РК подтопленными остаются 3 745 частных домов и 421 двор в семи регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz. Речь идет об Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.

С начала паводков от воды было спасено 75 982 человека, в том числе больше 18 тысяч детей. Сейчас в пунктах временного размещения продолжают оставаться 7 203 человека.

"Откачано больше семи миллионов кубометров воды. Проведена укладка 993 тысяч единиц мешкотары и больше 900 тонн инертных материалов. Вода отведена из 1739 домов и 1743 дворов. В круглосуточном режиме в аварийно-спасательных работах задействовано 16 375 человек и свыше 1600 единиц техники, 377 водооткачивающих средств и 81 плавательных средств, 15 воздушных судов", - сообщил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Ерасыл Сайпаш.

Также, по словам спикера, на контроле находятся 105 размывов автомобильных дорог. А 65 населенных пунктов остаются без транспортного сообщения. В пострадавшие регионы доставлено больше 126 тонн гуманитарной помощи.