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Сильную жару и неустойчивую погоду обещают казахстанцам в понедельник
По прогнозу "Казгидромета" 17 июля на западе, севере, юге страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, ожидаются гроза, град, шквал, а на остальной территории страны погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-востоке ночью — туман, передаёт BaigeNews.kz.
Днём в Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, Кызылординской областях, на юге области Абай, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей, на севере, в центре области Улытау, на западе и в пустынных районах Туркестанской области синоптики обещают сильную жару 35-41 градусов.
На большей части Туркестанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Мангистауской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, областей Улытау, Абай, Жетысу, на юге, юго-востоке Актюбинской, на юге Костанайской, на западе, востоке Атырауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение.
17 июля днём на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днём ожидается сильная жара 35 градусов.
Днём на севере, в центре области Улытау ожидается гроза, шквал, ветер юго-восточный на севере, западе области порывы 15-20 м/с, на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов.
Днём на западе, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем 15-20, на западе, в центре области 23-28 метров в секунду. Днём на большей части области сильная жара 40-41 градуса. В Кызылорде днём ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днём 15-20 метров в секунду. Днём сильная жара 40-41 градуса.
На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, днём град. Ветер северо-западный на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске ожидаются гроза, днем град.
На юге Карагандинской области ожидается сильная жара 37 градусов.
Днём на западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, западный ночью на большей части области, днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау днём ожидается гроза. Ветер северо-западный порывы 15-18 метров в секунду.
Днём на юге области Абай и на юге ВКО ожидается сильная жара 35 градусов.
Ночью на северо-западе, днем на севере, западе, юге Актюбинской области ожидается гроза. Днём на севере, западе области ожидается шквал, град. Ветер южный, юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе днём гроза. Ветер южный, юго-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
В Астане днём ожидается гроза, сильная жара 35 градусов.
На западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Костанае гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.
На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Днём на юге области град. Ветер северо-западный днем на западе, юге области 15-20 метров в секунду. В Актау гроза. Ветер северо-западный днём порывы 18 метров в секунду.
Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.
На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
Днём на севере Туркестанской области ожидается пылная буря. Ветер юго-западный, западный днем на севере области 15-20 метров в секунду. Днем на западе, в пустынных районах области сильная жара 41 градус. В Туркестане днём ожидается сильная жара 41 градус.
Днём горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер 15-20, порывы 25 метров в секунду.
Днём в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 17-19 июля ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду. 17, 19 июля днем на большей части области ожидается сильная жара 38-40 градусов, 18 июля 38-42 градуса. В Таразе 17-18 июля ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. 17-18 июля днём ожидается сильная жара 38-40 градусов. 17-19 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днём на западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
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