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Сильную жару и грозы обещают казахстанцам в понедельник
По прогнозам "Казгидромета", на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. Лишь на западе, юге, северо-востоке страны ожидается погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.
По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей. На севере в ночные и утренние часы ожидается туман.
Днём в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской областях, областях Жетысу, Улытау, на юге Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областей, области Абай ожидается сильная жара 35-42°С.
Днем на юге Актюбинской области сохраняется очень сильная жара 40 градусов.
В Северо-Казахстанской области, на западе, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Мангыстауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Кызылординской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на юге Костанайской, на западе Атырауской, на юге, востоке Павлордарской, на юге, западе Акмолинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
На востоке, юго-востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днём сохраняется сильная жара 35 градусов.
На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду. Днём на большей части области ожидается сильная жара 40-41 градус. В Шымкенте днём сильная жара 40 градусов, в Туркестане 41 градус.
Днём на востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на востоке области порывы 18 метров в секунду. Днём на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов.
В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный днем в центре области 15-20 метров в секунду. Днём сохраняется сильная жара 40-42 градуса.
Днём на севере Северо-Казахстанской области и в Петропавловске ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман.
На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на юге, востоке области 15-20 метров в секунду. Днём на юге области сохраняется сильная жара 38-40 градусов. 31 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается гроза. 31 июля сохраняется высокая пожарная опасность.
Днём на западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем на западе области порывы 15 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара до 36 градусов.
Днём в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 31 июля-02 августа днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-37 градусов.
На севере, западе, в центре области Абай ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днём на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. В Семее утром и днём ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 15 метров в секунду.
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