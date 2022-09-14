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БОРТ №1 Сегодня, 14:49
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Фото: БОРТ №1

Си Цзиньпин прилетел в Нур-Султан

В столичном аэропорту приземлился самолёт председателя КНР Си Цзиньпиня, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". Сообщается, что он прибыл в Казахстан с государственным визитом. 

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего с государственным визитом в нашу страну. В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. По завершении церемонии кортеж направился во дворец Акорда, где лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении "БОРТ №1". 

В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи председателя КНР. Начальник почётного караула отдал рапорт лидерам стран, также прозвучали гимны Казахстана и КНР.

Напомним, ранее глава КНР написал статью об отношениях Казахстана и Китая, где назвал дружбу между странами "неисчерпаемым богатством".

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#визит #КНР #Си Цзиньпин
Сегодня, 14:49
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