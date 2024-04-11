Шымкентские спасатели отправились на помощь в Атыраускую область
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Силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента направлены на помощь Атырауской области для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ, передаёт BaigeNews.kz.
Всего в регион выехали 45 человек, пять единиц техники, 15 мотопомп и две лодки.
С начала паводка в Кульсары наблюдается снижение на 92 сантиметра уровня воды в реке Жем.
Для ликвидации последствий паводка в Жылыойском районе задействовано 6 052 человека, 219 единиц техники, 17 плавсредств, 21 мотопомпа. В районе продолжаются берегоукрепительные работы. Все службы работают в усиленном режиме.
В районном центре количество подтопленных домов по последним данным достигло 2 810. Затоплена трасса областного значения "Доссор-Кульсары-Актау".
Из Жылыойского района эвакуировано 36 738 человек, в том числе 8 382 ребенка. Более 10 тысяч голов скота отогнали в безопасное место.
Эвакуированным жителям оказывается экстренно-психологическая помощь.
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