Шымкентские спасатели отправились на помощь в Атыраускую область

Силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента направлены на помощь Атырауской области для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ, передаёт BaigeNews.kz.

Всего в регион выехали 45 человек, пять единиц техники, 15 мотопомп и две лодки.

С начала паводка в Кульсары наблюдается снижение на 92 сантиметра уровня воды в реке Жем.

Для ликвидации последствий паводка в Жылыойском районе задействовано 6 052 человека, 219 единиц техники, 17 плавсредств, 21 мотопомпа. В районе продолжаются берегоукрепительные работы. Все службы работают в усиленном режиме.

В районном центре количество подтопленных домов по последним данным достигло 2 810. Затоплена трасса областного значения "Доссор-Кульсары-Актау".

Из Жылыойского района эвакуировано 36 738 человек, в том числе 8 382 ребенка. Более 10 тысяч голов скота отогнали в безопасное место.

Эвакуированным жителям оказывается экстренно-психологическая помощь.