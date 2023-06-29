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Шымкентская молодёжь подсаживается на синтетические наркотики
В Шымкенте увеличивается спрос на синтетические наркотики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
Об этом сообщили специалисты центра психического здоровья. С начала этого года к врачам-наркологам обратились более полУтора тысяч человек в тяжелом состоянии.
"На сегодняшний день в нашем центре состоит на учете 1 подросток. Однако это не означает, что среди молодежи нет наркомании. Чаще родители прибегают к услугам частных клиник без регистрации. Доля женщин среди больных составляет 10 процентов. Средний возраст больных составил 42 года. Большинство пациентов в тяжелом состоянии приходят добровольно и соглашаются на лечение. Остальные 30 процентов приводят сотрудники полиции, потому что они связаны с уголовными делами. 10 процентов из тех, кто обращается за помощью в центр, стараются полностью избавиться от зависимости и начать жизнь с чистого листа, - сказал главный врач центра психического здоровья Шымкента Серик Мынбаев.
По словам полиции, несмотря на ужесточение наказания за незаконный оборот наркотиков Telegram-боты и онлайн-магазины продолжают активно торговать запрещенными веществами. С начала года в городе изъято порядка 25 килограммов наркотиков.
"Большинство изъятых наркотиков — это марихуана и синтэтика. В прошлом году было изъято 2 килограмма синтетических наркотиков, а за 5 месяцев этого года изъято шесть с половиной килограммов наркотиков. В настоящее время ведется досудебное расследование", - озвучил сотрудник отдела по борьбе с наркопреступностью УВД Шымкента Бауыржан Карбеков.
Употребление наркотиков – одна из самых опасных и разрушительных привычек, которая превращает жизнь человека в ад. Обманчивое удовольствие наносит серьезный ущерб физическому и психологическому здоровью, за короткий период, запрещенные вещества начинают контролировать каждый аспект жизни человека. Наркологи напоминают, что любой наркозависимый гражданин, может получить бесплатное лечение в центре психического здоровья. Анонимность гарантирована.
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