Шымкентец угрожал другу выложить в сеть его интимные фото и видео

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100 тысяч долларов потребовал шымкентец у друга за нераспространение порочащих его сведений, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию с заявлением о вымогательстве обратился житель Каратауского района.

Молодой мужчина указал, что попал под угрозы неизвестного пользователя соцсети, который требует с него 100 тысяч долларов, иначе шантажист обещал выложить в сеть его личные фото и видео интимного характера.

Волнуясь за свою репутацию, горожанин согласился на условия злоумышленника.

Следуя его указаниям, парень оставил сумку с 10 миллионами тенге под металлической трубой на одной из улиц.

Подозреваемого полицейские задержали с поличными, когда тот спустя несколько часов явился за деньгами.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по части 4 статьи 194 УК.



Удивлению и разочарованию заявителя не было предела, когда он узнал в задержанном своего друга.



Выяснилось, что горе-товарищ в ходе застолья, воспользовавшись нетрезвым состоянием приятеля, завладел компрометирующими снимками в его смартфоне.