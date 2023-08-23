Схватил за грудь: алматинка ищет своего обидчика
Сегодня, 15:26
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:26Сегодня, 15:26
278Фото: vlast.kz
Видео сексуального домогательства в продуктовом магазине Алматы попало в сеть, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошел 18 августа в одном из продуктовых магазинов Алматы. Камера видеонаблюдения зафиксировала действия мужчины.
В настоящее время полиция устанавливает личность незнакомца.
"18 августа я с подругой пошла в магазин, чтобы купить продукты домой. Этот недомужик, сами видите на видео, что сделал. Причем, если приглядеться, он уже меня с улицы заметил и обдумал, что он хотел сделать. Он был сильно пьяный. Я хочу, чтобы этот человек понес хоть какое-то наказание", - написала девушка в Instagram.
Самое читаемое
- Как люди живут возле знаменитого розового озера в Павлодарской области
- "Не ной, пожалуйста": Российская теннисистка заступилась за экс-первую ракетку мира после критики Рыбакиной
- Разврат в кустах и дворы вместо туалетов: алматинцы просят остановить ночной беспредел
- Смерть 11 человек на реке Сырдарья: спасатели ищут двух детей
- Видео с танцующими военнослужащими Нацгвардии обсуждают в Сети