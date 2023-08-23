Схватил за грудь: алматинка ищет своего обидчика

Видео сексуального домогательства в продуктовом магазине Алматы попало в сеть, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошел 18 августа в одном из продуктовых магазинов Алматы. Камера видеонаблюдения зафиксировала действия мужчины.

В настоящее время полиция устанавливает личность незнакомца.

"18 августа я с подругой пошла в магазин, чтобы купить продукты домой. Этот недомужик, сами видите на видео, что сделал. Причем, если приглядеться, он уже меня с улицы заметил и обдумал, что он хотел сделать. Он был сильно пьяный. Я хочу, чтобы этот человек понес хоть какое-то наказание", - написала девушка в Instagram.