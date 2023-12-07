Штрафы на 134 млн тенге выписали мобильным операторам в Шымкенте

Минцифры провело замеры качества связи и мобильного интернета в Шымкенте и сообщило о том, операторам выписаны штрафы, передаёт BaigeNews.kz.

"С начала года на территории Шымкента мобильным операторам выписаны штрафы на сумму 134 миллиона тенге. Подведомственной организацией "Государственная радиочастотная служба" в ноябре составлена карта качества связи в городе. Определены локации с низким качеством связи в разрезе каждого оператора. Так, в районе микрорайона Асар 2 рядом со СпецЦОНом подтвердились жалобы населения. Операторы приняли в работу замечания", - сообщили в пресс-службе МЦРИАП РК.

В ведомстве отметили положительный эффект внедрения сетей 5G. Запуск новых станций позволяет улучшить общий уровень качества связи в городе из-за снижения нагрузки на сети 3/4G, что подтверждается замерами.

В Шымкенте установлено 116 базовых станций 5G.

Дальнейшие планы по установке – 188 станций в 2024 году и столько же в 2025-м.

Ранее сообщалось о том, что с начала 2023 года в Казахстане проведено 677 проверок операторов сотовой связи, выписано штрафов на сумму 2,5 миллиарда тенге.