Некачественная связь: на 2,5 млрд тенге оштрафовали операторов сотовой связи в Казахстане

С начала 2023 года в Казахстане проведено 677 проверок операторов сотовой связи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

"В сентябре 2022 года Главой государства был подписан законопроект, согласно которому штрафы за предоставление некачественной связи абонентам были увеличены. По итогам 2022 года было проведено 1175 проверок и выписано штрафов на сумму 1 млрд. 670 млн. тенге. А с начала 2023 года по состоянию на 13 ноября проведено 677 проверок и выписано штрафов на сумму 2 млрд. 570 млн", - сказал Олжас Кабенов на брифинге в министерстве.

На встрече он также отметил, что в целях снижения цифрового неравенства необходимо качественно увеличить проникновение сети широкополосного доступа в сельские населенные пункты.

"С учетом урбанизации и экономической целесообразности планируется доведение волоконно-оптических линий связи до 3 000 сельских населенных пунктов. В настоящее время технология ADSL позволяет одновременно передавать голос и данные на скорости до 10 Мбит/сек, это не соответствует нынешним потребностям абонентов. В этой связи, будет проведена работа по замене технология ADSL (по медным проводам) на высокоскоростные технологии широкополосного доступа к Интернету", - отметил Руководитель управления мониторинга и развития проектов беспроводной связи Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Олжас Кабенов.

Согласно статистике административно-территориальных объектов по состоянию на 1 января 2023 года насчитывается 6 406 населенных пунктов, из которых 6 290 имеют статус села. Из 6 406 НП 116 городов (89 городов + 27 ПГТ) и 4 858 села обеспечены широкополосным доступом к Интернет по мобильным технологиям 3G (2 813 села), 4G (2 045 села).