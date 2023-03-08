Штормовой ветер повредил крыши нескольких зданий в Павлодарской области

Фото: ДЧС Павлодарской области

Минувшей ночью из-за сильного порывистого ветра, скорость которого, по данным "Казгидромета" достигала 27 метров в секунду, пострадали кровли нескольки зданий в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

8 марта в 4:15 селе Жанатлек Баянаульского района ветер частично сорвал кровлю (профлист по деревянной обрешётке) с трёхэтажного этажного здания школы имени Б. Хайдарова. Площадь повреждений составила 51 квадратный метр из 3366,7. Жертв и пострадавших нет.

В этот же день в 06:30 утра в Павлодаре пострадало здание по улице Катаева, 18. В результате сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду произошел срыв кровли из профлиста по деревянной обрешётке с четырёхэтажного административного здания на всей площади 1440 квадратных метров.

Здание было построено 1980 году, в 2022 начали ремонт, но не успели завершить. Жертв и пострадавших нет.

Таже в двух районах области штормовой ветер стал причиной аварийного отключения электроэнергии.