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ДЧС Павлодарской области Сегодня, 10:44
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Сегодня, 10:44
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Фото: ДЧС Павлодарской области

Штормовой ветер повредил крыши нескольких зданий в Павлодарской области

Минувшей ночью из-за сильного порывистого ветра, скорость которого, по данным "Казгидромета" достигала 27 метров в секунду, пострадали кровли нескольки зданий в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

8 марта в 4:15 селе Жанатлек Баянаульского района ветер частично сорвал кровлю (профлист по деревянной обрешётке) с трёхэтажного этажного здания  школы имени Б. Хайдарова. Площадь повреждений составила 51 квадратный метр из 3366,7. Жертв и пострадавших нет.

В этот же день в 06:30 утра в Павлодаре пострадало здание по улице Катаева, 18. В результате сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду произошел срыв кровли из профлиста по деревянной обрешётке с четырёхэтажного административного здания на всей площади 1440 квадратных метров.

Здание было построено 1980 году, в 2022 начали ремонт, но не успели завершить. Жертв и пострадавших нет.

Таже в двух районах области штормовой ветер стал причиной аварийного отключения электроэнергии.

"В Майском районе не стало электроэнергии в пяти населённых пунктах: Басколь, Кентубек, Майтубек, Акжар и частично село Коктобе. Количество абонентов уточняется. В ликвидации аварии задействованы 12 человек и три единицы техники. В районе Аккулы электроэнергии не стало в 16 населенных пунктах: Бескарагай, Жамбыл, Жанатан, Айтей, Шарбакты, Тосагаш, Жабаглы, Казы, Малыбай, Казантай, Майкарагай Мергалым, Шака, Шоктал; частично в селе Аққулы и Ямышево. Количество абонентов уточняется. В ликвидации аварии задействованы 10 специалистов и две единицы техники", — сообщили в ДЧС.

 

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#шторм #Павлодарская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:44
60
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