Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана

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"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в восьми областях страны, передаёт BaigeNews.kz.

2 мая ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области заморозки 2 градуса.

Днём в центре и на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный ночью в центре области порывы 15-20 метров в секунду, днём на большей части области 15-20 метров в секунду. В Кызылорде ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем 15-20 метров в секунду.

2 мая на западе Атырауской области ожидается гроза, на востоке пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.

На севере, юге Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, в центре, востоке Абайской области ожидаются осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-западный, северный утром и днем на западе, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. В Семее ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-18 метров в секунду.

Ночью на севере, востоке, в центре, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, востоке области туман. Ветер северо-западный днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-18 метров в секунду.

2 мая на большей части Мангистауской области ожидается гроза. Днем на западе, юге области ожидается сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, в центре области 15-20 метров в секунду. В Актау 2 мая ожидается гроза. Днём ожидается временами сильный дождь.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер северный, северо-восточный днем порывы 18 метров в секунду. В Караганде ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в стране 2 мая.