О погоде в Казахстане на 2 мая рассказали синоптики

Фото: wp-s.ru

Синоптики "Казгидромета" дали прогноз погоды на вторник, 2 мая, передаёт BaigeNews.kz

На западе и юго-западе страны пройдут дожди, в Мангистауской области днём временами — сильные дожди, на востоке и в горных районах юго-востока прогнозируются осадки (дождь, снег), в Алматинской области временами сильные осадки (дождь, снег).

По Казахстану ожидаются усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке страны – грозы, в горных районах юго-востока – град, на севере и востоке туманы, на юго-западе, юге – пыльная буря.

Ночью в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях, в горных районах Алматинской области ожидаются заморозки 1-6 градусов, на северо-востоке Костанайской, на севере Улытауской, в горных районах области Жетысу ожидаются заморозки 2 градуса.