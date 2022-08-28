Штормовое предупреждение объявили в девяти областях Казахстана

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28 августа в девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Кызылординская область

28 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Кызылорда: 28 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Костанайская область

28 августа на юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный, восточный, днём на юге области порывы 15-20 м/с.

Западно-Казахстанская область

Днём 28 августа по Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 37 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Уральск: 28 августа днем ожидается сильная жара 36 градусов.

Атырауская область

Днём 28 августа в Атырауской области сохраняется сильная жара до 38 градуса. На западе, востоке области сохраняется черезвычайная пожарная опасность. Атырау: днем 28 августа сохраняется сильная жара 35 градуса.

Восточно-Казахстанская область

28 августа ночью на севере, днём на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днём на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с.

Северо-Казахстанская область

28 августа ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Туркестанская область

28-30 августа на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Абайская область

28 августа ночью на севере, в центре, днём на юге Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный на севере, в центре, юге области 15-20, днём порывы 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Актюбинская область

28 августа ночью на востоке, днем в центре, на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Днём на западе, юге области ожидается сильная жара 36 градусов.