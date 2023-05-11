Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев

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В канцелярии первого президента Нурсултана Назарбаева значительно сократили штат служащих, и также урезали сумму на её содержание, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил спикер сената Маулен Ашимбаев. Правда, точную сумму он назвать не смог.

"Я не могу сказать, насколько именно. Насколько я знаю, количество людей, работающих там, также было резко сокращено. В этом отношении, когда будем рассматривать бюджет, скорее всего, рассмотрим вопрос финансирования. Поэтому там по сравнению с прошлым работает не так много людей, и сейчас нет также крупных функций", - сказал он в кулуарах сената.

Ашимбаев также добавил, что в наличие аппаратов экс-президентов - мировая практика.

"Мы часто смотрим на пример западных стран, США. Там есть библиотеки, музеи и небольшие аппараты экс-президентов. Это общая тенденция в развитых странах. Если он продолжает работать, у него могут быть бумаги и книги, один-два помощника. Может, его должны сопровождать люди. Так что здесь мы сами ничего не придумывали. Это тренд западных стран. Мы должны учиться этому", - объяснил он.

Ранее заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил о том, что финансирование канцелярии первого президента сократят в Казахстане.