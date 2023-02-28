Финансирование канцелярии первого президента сократят в Казахстане

Фото: vera.kz

Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал о финансировании канцелярии первого президента, передаёт BaigeNews.kz.

В кулуарах заседания правительства журналисты поинтересовались у главы Минфина о расходах на канцелярию первого президента после отмены закона о Елбасы. По данным СМИ, на финансирование канцелярии в трёхлетний период уже заложено 5,6 миллиарда тенге.

"Есть закон, подзаконные акты. Соответствующие указы, постановления. Как только внесут все изменения, мы, естественно, сократим финансирование. Где-то вообще исключим финансирование. Для нас это понятно, закон первее. Но есть ещё подзаконные акты, которые должны быть также приняты. После этого мы примем решение относительно финансирования. Пока мы будем постепенно сокращать", - ответил Жамаубаев.

Он также отметил, что на принятие подзаконных актов потребуется около двух месяцев.

Напомним, что 15 февраля Конституционный закон "О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы" утратил силу. Он предусматривал, что Нурсултан Назарбаев и проживающие совместно с ним члены его семьи, а также их имущество обладают неприкосновенностью. Назарбаев и проживающие с ним родственники не могут быть арестованы или задержаны.