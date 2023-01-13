Схроны с оружием, украденным в ДП Жамбылской области, нашли в Таразе

Фото: polisia.kz

Два схрона огнестрельного оружия и боеприпасов обнаружили в Таразе, один из них располагался на территории комплекса "Тектурмас", передаёт BaigeNews.kz.

Под обломками бетона полицейские нашли пистолет, украденный из здания областного департамента полиции во время январских событий 2022 года, магазин от пистолета марки "ПМ" с пятью боевыми патронами калибра 9 мм, обрез двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья калибра 12мм со стёртыми номерами.

В этот же день в подвале недостроенного здания на улице Ниеткалиева найден нарезной карабин Benelli САТ 13299 калибра 7,62 мм, похищенный 5 января 2022 года из оружейного магазина в Алматы.

"Среди оружия и боеприпасов также были газовый револьвер неизвестной марки без номеров, 43 патрона калибра 5,45 мм, 17 патронов калибра 7,62 мм, свето-шумовая граната с запалом, пять ручных газовых гранат", - сообщил начальник УПН ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.