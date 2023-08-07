Схрон с оружием найден в заброшенном здании в Жамбылской области

Тайник с оружием найден в заброшенном здании в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП области в ходе реализации оперативной информации в селе Акарал Меркенского района в одном из заброшенных зданий обнаружен схрон оружия и боеприпасов.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в ходе ОПМ "Қарасора" изъято травматический пистолет Strimmer 1014 калибра 9 миллиметров, два патрона калибра 5,45 миллиметров, два строительных патрона калибра 9 миллиметров.