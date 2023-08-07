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Схрон с оружием найден в заброшенном здании в Жамбылской области

Сегодня, 11:40
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 11:40
Сегодня, 11:40
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Фото: polisia.kz

Тайник с оружием найден в заброшенном здании в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП области в ходе реализации оперативной информации в селе Акарал Меркенского района в одном из заброшенных зданий обнаружен схрон оружия и боеприпасов.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в ходе ОПМ "Қарасора" изъято травматический пистолет Strimmer 1014 калибра 9 миллиметров, два патрона калибра 5,45 миллиметров, два строительных патрона калибра 9 миллиметров.

"Назначена судебно-баллистическая экспертиза. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств", – сообщил начальник УПН ДП Алим Бажикбаев.

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