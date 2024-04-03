ШОС необходимо актуализировать свои подходы к современным вызовам и угрозам - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Шанхайская организация в свое время создавалась для обеспечения стабильности и безопасности в регионе, чтобы сообща противостоять "трем силам зла", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Эти угрозы сейчас не просто остаются актуальными, но и трансформируются, обретая новую остроту. От нас, в свою очередь, нужны более системные и решительные ответные действия. Нельзя допустить, чтобы проявления терроризма, экстремизма и сепаратизма использовались для подрыва внутренней стабильности в наших государствах. Противодействие "трем силам зла", а также транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и вызовам кибербезопасности является одним из приоритетов председательства Казахстана в ШОС", – сообщил президент.

Он полагает, что необходимо принять Программу сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы. В выступлении также отмечена важность принятия Антинаркотической стратегии ШОС на 2024-2029 годы и Программы действий по ее реализации.

"ШОС является одной из основ обновляемой архитектуры международной безопасности. Поэтому наша Организация должна показать пример согласованных и конкретных шагов по обеспечению стабильности и безопасности в регионе", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, повышенное внимание следует уделять развитию ситуации в Афганистане в целях недопущения использования его территории международными террористическими группировками



Лидер Казахстана считает важным продолжать усилия по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране и созданию условий для долгосрочной стабилизации.

"Серьезным фактором подрыва безопасности остается конфликт на Ближнем Востоке. Его трагические последствия ощутили на себе мирные жители. Нанесен непоправимый урон региональной стабильности. Для предотвращения дальнейшей эскалации необходима дипломатия на высоком уровне. В целом, можно констатировать, что международная напряженность все же сохраняется. Твердо уверен, что наша Организация, представляющая половину населения планеты, способна предложить формулу безопасного и справедливого мира", – подчеркнул глава государства.



Далее он заявил, что Казахстан выступает за открытый политико-дипломатический диалог, поддержание конструктивных отношений со своими глобальными и региональными партнерами.

"Придерживаемся принципа неделимости Евразийской безопасности, что подразумевает взаимопонимание и создание мер доверия. Такой подход должен лечь в основу стратегической задачи по формированию пояса безопасности по периметру ШОС. Казахстан назвал приоритетом своего председательства в Организации внесение посильного вклада в обеспечение международного мира и безопасного сосуществования государств. Именно поэтому нами предложено совместно выработать и принять Инициативу ШОС "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". Казахстанская сторона готова проявить гибкость по этому вопросу в ходе обсуждения проекта такого очень важного документа", – отметил лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев указал на то, что наряду с конфликтами и активизацией терроризма, наблюдаются климатический кризис, обострение вызовов продовольственной, водной, транспортной и энергетической безопасности

"ШОС необходимо актуализировать свои подходы к современным вызовам и угрозам. В этом направлении ведется активная и достаточно плодотворная работа. На начальном этапе по предложению Казахстана запущен процесс по совершенствованию деятельности ШОС. Необходимо реализовать потенциал Организации как действенного инструмента региональной и международной безопасности. Большое значение для достижения этой цели имеют встречи секретарей советов безопасности. Именно вы координируете различные направления национальной безопасности. Сейчас крайне важен целостный, интегральный подход к противодействию вызовам и угрозам", – сказал президент.

Глава государства отметил значимость координации работы секретарей Советов безопасности для обеспечения национальной безопасности стран – участников ШОС.

"Ситуация в мире, к сожалению, не дает признаков улучшения. Вызовы национальной безопасности наших стран, без всякого преувеличения, сохраняются. Это подчеркивает необходимость единения всех наших стран в рамках ШОС с тем, чтобы принимать совместные усилия и конкретные действия, направленные на нейтрализацию и ликвидацию всех угроз, которые идут извне. Поэтому мы уделяли и будем уделять повышенное внимание деятельности Шанхайской организации сотрудничества", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, сегодня Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с секретарями cовбеза государств – членов ШОС.