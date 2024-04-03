Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с секретарями cовбеза государств – членов ШОС

В своем выступлении глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в настоящее время ведется подготовка к Астанинскому саммиту ШОС, которому наша страна придает повышенное внимание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что встречи секретарей советов безопасности ШОС обретают особую актуальность с учетом растущей роли коллективной безопасности в обширной зоне ответственности ШОС.

"За прошлый год в мире было отмечено 183 региональных и локальных конфликта, число которых выросло почти на 30 процентов. Это наивысший показатель за последние три десятилетия. Эксперты считают, что разворачивается глобальный цикл конфликтов и насильственных действий. На этом фоне усиливается угроза международного терроризма", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, недавние трагические события в Московской области, унесшие жизни многих мирных граждан, показали, что террористы продолжают использовать самые жестокие и бесчеловечные формы насилия.

"Казахстан незамедлительно заявил о решительном осуждении теракта и выразил свою солидарность с Россией. Спецслужбы двух стран находятся в постоянном контакте по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере. Теракт в Подмосковье решительно осуждается всем мировым сообществом, в том числе странами, представленными вами сегодня. Совет Безопасности ООН подчеркнул необходимость привлечения к ответственности всех виновных и важность международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. Главное – сделать правильные выводы и принять необходимые практические меры. Требуется обеспечить безопасность наших граждан и дать достойный отпор террористической угрозе", – подчеркнул президент.