Шокирующие данные по внутрибольничным инфекциям в Казахстане озвучили эксперты

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Статистика внутрибольничных инфекций в медицинских организациях Казахстана выглядит позитивно, но в разговорах "не для записи" и пациенты, и врачи говорят, что официальные цифры сильно занижены. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался, почему так получилось и к чему это может привести.

Сообщения о казахстанцах подхвативших инфекцию в больнице, нечасто увидишь в заголовках СМИ. Но между собой люди активно делятся подобными историями. Есть и те, кто, заразившись после операции, по сей день проходит лечение. Обычно родные таких пациентов винят либо врачей, либо всю систему здравоохранения.

По официальной статистике, внутрибольничные инфекции, или, как их называют, инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), в Казахстане — довольно редкое явление и в среднем регистрируется до 484 случаев в год, или 0,14% от общего количества заболеваний.

Официально уровень заболеваемости ИСМП в казахстанских медучреждениях поднимался в 2019 году (858 случаев) и 2020 году во время пандемии (1880 случаев). Из резонансных фактов еще свежи в памяти случаи, когда в 2006 году в Шымкенте детей в медицинской организации заразили ВИЧ-инфекцией.

"В 2022 году чаще всего регистрировались гнойно-септические инфекции, 26% или 273 случая, во время пандемии среди медработников было 590 случаев ИСМП, в 3,5 раза больше, чем среди пациентов. В других странах показатели таких инфекций в год превышают 11%. Это у нас в стране здравоохранение настолько хорошее, что у нас ИСМП всего 0,14% или просто статистика неверная?", - задается вопросом, профессор КазНМУ имени Асфендиярова и главный внештатный детский инфекционист УОЗ Алматы Адыл Катарбаев.

Шокирующие расхождения

Практикующий инфекционист из Алматы Эльвира Ибрагимова озвучила шокирующие данные — доля заболеваемости внутрибольничных инфекций в отдельных медицинских организациях на самом деле может быть в 5 раз выше заявляемых показателей.

"Благодаря большой работе Минздрава и международных организаций мы приступили к проведению исследований. В такие моменты всегда бывает страх, не подведу ли я руководителя полученными данными. Но как внештатный эпидемиолог я понимаю, что надо начинать с себя и показывать пример коллегам. Мы провели исследование в нашей больнице и выявили, что уровень внутрибольничной инфекции составил 5,8% в отделениях высокого риска (реанимация и хирургия). Это не 0,21%, а в пределах 5,8%", - сказала Эльвира Ибрагимова.

Эпидемиолог поясняет, что в каждой больнице есть своя флора. На сегодняшний день основные проблемы связаны с такими бактериям Klebsiella pneumoniae и Acinetobacter, которые устойчивы ко всем антибиотикам.

"Это проблема очень серьезная. Штаммы могут отличаться, в зависимости от эпидемиологического пейзажа и профиля медорганизации", - отмечает Эльвира Ибрагимова.

Руководитель научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы Национального центра общественного здравоохранения Айнагул Куатбаева говорит, что с прошлого года начаты исследования одномоментной распространенности внутрибольничных инфекций. Так в пилотном режиме на базе 4 медорганизаций уже проведены исследования, в этом году проверят еще 25 больниц и клиник. Однако результаты первых исследований пока не обнародованы.

"Необходимо дождаться окончания исследований. Когда мы проанализируем полученные результаты, мы сможем увидеть свои проблемы и недостатки. Также для работы с внутрибольничными инфекциями внедряется дозорная система, она заранее предупреждает клиницистов о штаммах, которые приобретают устойчивость к противомикробным препаратам", - отметила Айнагул Куатбаева.

Почему мы молчим?

Исходя из сложившейся ситуации, возникает резонный вопрос - почему медицинские организации не публикую реальные цифры по внутрибольничным инфекциям. Эльвира Ибрагимова считает, что причина в банальном страхе быть наказанными.

"Мы готовы говорить о проблемах, есть грамотные эпидемиологи, но вместе с тем есть индикаторы у каждой медорганизации. Индикатор выявления внутрибольничной инфекции в медорганизации по нормативам не должен превышать 2% . Если показатель будет выше, то стационар лишается индикатора. К тому же, существует административная ответственность за это", - пояснила Ибрагимова.

С другой стороны, в развитых странах открыто говорят о внутрибольничных инфекциях, публикую реальные цифры, благодаря чему и находятся пути выхода из ситуации. Иными словами, если о проблеме не говорят, то она не решается. В Казахстане были случаи, когда после скандалов со вспышкой ИСМП, ситуация кардинально менялась в лучшую сторону.

После заражения детей ВИЧ в Шымкенте, были приняты жесткие меры: пересмотрен ряд стратегических документов, создано стерильное современное отделение. В 2005 году были вспышки вирусного гепатита А среди детей, после чего было принято решение — внедрить вакцинацию за счет местного бюджета, теперь детей прививают от этого заболевания в 2 и 2,5 года. Как результат заболеваемость снизилась.

Во время пандемии коронавируса больше стали обращать внимание на эпидемиологов. Так, появилась должность замдиректора по эпидвопросам с прямым подчинением руководителю медорганизации. В медицинских вузах открывают специальность по общественному здравоохранению, пересматриваются НПА с усилением мер по биобезопасности в медорганизации и за ее пределами.

Как избежать внутрибольничных инфекций

Специалисты советуют гражданам самим соблюдать рекомендации, которые прописаны в правилах любой больницы. Находясь в стационаре нельзя посещать чужие палаты, важно и минимизировать общение с другими пациентами. И конечно как врачи, так и пациенты должны соблюдать гигиену рук.

Эксперты в сфере медицины добавляют, что размножению внутрибольничных инфекций способствуют старые здания, в которых находится большинство лечебных учреждений страны. Со временем инфекции впитываются в стены, а также в систему вентиляции. Эту проблему решает строительство новых медицинских учреждений и переоснащение действующих. Но сразу обновить все больницы не возможно, поэтому уполномоченный орган в сфере здравоохранения делает упор на обучение медработников правилам безопасности и гигиены, оснащение медорганизаций необходимыми средствами индивидуальной защиты.