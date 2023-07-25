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Шокирующее заявление сделал обвиняемый в убийстве сына житель Актобе
Шокирующее заявление сделал в Актобе предполагаемый убийца собственного ребёнка. Артур Ахунов утверждает, будто в смерти его четырёхлетнего сына виноваты брат и сестра мальчика. А первоначальные показания он якобы дал под давлением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
На судебном процессе 41-летний Артур Ахунов, которого обвиняют в убийстве родного сына, впервые за много лет встретился с матерью своих детей. Той самой женщиной, которая родила ему тройню, а затем отдала малышей в дом ребёнка. На процесс она пришла, прикрыв лицо медицинской маской. Рассказала, что с Ахуновым жила девять месяцев, пока была беременна. Утверждает, он распускал руки. Первые два года растила детей сама. Но потом решила сдать их в дом ребенка.
Ахунов, забравший детей из приюта, сказал, что пытался стать любящим отцом, но ему было сложно одному воспитывать тройню.
"Ничего не умеют. В туалет не могут ходить. На горшок не могут ходить. Хотя мне сказали, что они ходят на горшок, умеют кушать, умеют нормально разговаривать. Речь заторможенная у них. Это был нечеловеческий труд. Они привыкли в штаны ходить, что по-маленькому, что по-большому. Толком не спали", - пожаловался отец.
Из-за детей у мужчины появились проблемы с престарелой матерью. При последней ссоре женщина указала сыну и внукам на дверь. Пришлось подыскивать съемную квартиру.
"Я пожалел, конечно, о том, что всё это сделал. Но сказал, что я добьюсь, они будут нормальные дети, я их воспитаю нормально. А сейчас, оказывается, что я монстр какой-то. Убийца!" - сказал подсудимый Ахунов.
Сегодня же мужчина сделал шокирующее заявление. Утверждает, что в смерти Данила виноваты родные брат и сестра мальчика. По его словам, они роняли ребёнка на бетонный пол, после чего Данил получил смертельные раны.
Ахунов так и не смог объяснить, почему не вызвал скорую и больше 10 дней хранил тело на балконе съёмной квартиры, а затем, положив труп мальчика в китайскую сумку, на такси отвёз к заранее выкопанной яме.
Зато заявил, что его заставили признаться в убийстве. Говорит, оперативники показали видео с престарелой матерью, где она якобы берет вину на себя. Утверждает, что испугался за неё и потому пошел на сделку со следствием.
Напомним, четырёхлетний Данил Ахунов пропал утром 28 декабря 2022 года. По словам отца, он оставил ребёнка возле подъезда во дворе дома, а сам пошёл за сигаретами. Когда вернулся, сына уже не было. Мальчика искали сотни человек: полиция, волонтёры, Нацгвардия. Малыша нашли с признаками насильственной смерти.
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