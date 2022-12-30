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  • В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти
mapio.net Сегодня, 12:46
511
Сегодня, 12:46
511
Фото: mapio.net

В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти

В Актобе нашли пропавшего ребенка. Его тело обнаружили в ходе поисковых мероприятий, передает BaigeNews.kz

"В результате поисковых мероприятий обнаружен труп пропавшего 28 декабря Данила Ахунова, 2018 г.р., с признаками насильственной смерти. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС", - сообщили в Polisia.kz.

Проводится досудебное расследование по статье 99 части 3 УК РК "Убийство малолетнего лица". Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит, отметили в полиции.

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#убийство #Актобе
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:46
511
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