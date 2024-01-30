Школы Акмолинской области подключат к спутниковому интернету Starlink

В рамках пилотного проекта по внедрению спутникового интернета Starlink в Акмолинской области планируется подключить 270 организаций образования. Об этом сообщил руководитель управления цифровизации и архивов Акмолинской области Бауржан Рапиков, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

На заседании Комиссии партийного контроля и Совета по противодействию коррупции при областном филиале партии "Amanat" спикер отметил, что Starlink представляет собой спутниковый Интернет высокой скорости, который особенно важен для удаленных и сельских районов, обеспечивая стабильное и быстрое подключение, позволяя учащимся и учителям использовать современные Цифровые образовательные ресурсы.

"Реализация проекта способствует снижению цифрового разрыва и повышению уровня цифровой грамотности в сельской местности. Скорость доступа в Интернет в данный момент доходит до уровня – 200 Мбит/с, что является достаточным уровнем для выполнения любых задач в образовательных целях. Реализация проекта Starlink – часть обширной инициативы по цифровизации образования в Казахстане, целью которой является обеспечение более 2000 организаций среднего образования по Казахстану широкополосным доступом к современным образовательным технологиям к концу марта 2024 года", - пояснил Б. Рапиков.

Также по Кокшетау планируется запуск 56 базовых станций стандарта 5G. Сегодня семь из них уже установлены.

Всего в Акмолинской области на сегодняшний день в 451 сельском населенном пункте из 589 функционирует 2G, в 206 – 3G, в 227– 4G. Технологией ADSL охвачены 311 населенных пунктов, технологией волоконной оптики – 257. Из 589 сельских населенных пунктов в 417 есть мобильный широкополосный доступ к Интернету, а в 172 нет (30%). Фиксированный широкополосный доступ есть в 314 сельских населенных пунктах из 589, в 275 он отсутствует.