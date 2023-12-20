Школу, аэропорт и более 40 домов в Костанае отключат от отопления
Сегодня, 11:32
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Сегодня, 11:32Сегодня, 11:32
109Фото: Baigenews.kz
ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" информирует об отключении отопления в средней школе N29, зданиях Международного аэропорта города Костанай и 42 многоквартирных жилых домах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на теплоэнергетическую компанию.
"В связи с устранением порыва на подземной теплосети у жилого дома No4 по ул. Герасимова, 20 декабря 2023 года, на период с 12.00 ч по 20.00 ч будет временно прекращено теплоснабжение 42 многоквартирных жилых домов, средней школы No29, зданий Международного аэропорта города Костаная", - говорится в сообщении.
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