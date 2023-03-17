Школьный бухгалтер в ВКО потратил на азартные игры девять миллионов тенге

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Как собщает сайт областного суда ВКО, бухгалтер школы в Курчумском районе за пять лет работы украл со счёта школы почти 12 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Известно, что являясь бухгалтером неполной средней школы, мужчина вносил завышенные сведения о своей зарплате в реестр на перечисление средств, а затем деньги поступали на зарплатную банковскую карту сотрудника. Более того, деньги он также переводил и на банковские карты родственников, не являющихся работниками школы. Ущерб государства составил 11 936 063 тенге.

"Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Подсудимый М. вину признал, показал, что девять миллионов тенге он истратил на азартные игры, а оставшую часть на погашение кредитов", — говорися в сообщении.

Суд признал М. виновным и назначил наказание в виде лишения лишения свободы сроком на три с половиной года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.