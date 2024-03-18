Школьный бухгалтер из Актобе украл 413 млн тенге: подробности дела

Стали известны новые подробности дела о хищении школьным бухгалтером-игроманом 413 миллионов тенге в Актобе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на издание "Диапазон".

За восемь лет работы главный бухгалтер школы-гимназии № 55 незаконно перечислил на свой банковский счет в качестве заработной платы 413,8 миллиона тенге.

Только за год он перевел себе более 200 миллионов тенге, что составляло 30% годового фонда оплаты труда всей школы.

По словам мужчины, с 2015 года у него появилась игровая зависимость, после чего он стал увеличивать фонд заработной платы педагогов школы. По итогам разбирательств суд приговорил бывшего бухгалтера к семи годам лишения свободы.

В этой истории многих удивляло то, как при наличии всевозможных контролирующих госорганов и госаудита он сумел в одиночку несколько лет заниматься преступными махинациями. Во время разбирательств судья Алиева выявила причины, которые в конечном итоге привели к хищению бюджетных средств в особо крупном размере.

Оказалось, что с 2019 по 2023 год в школе № 55 не проводилось ни одной государственной аудиторской проверки на предмет нецелевого использования бюджетных средств. Также в течение почти восьми лет госаудит не провел в этом учебном заведении ни одной плановой проверки.

Суд вынес частное постановление в адрес министерства финансов с требованием принять меры, чтобы такие ситуации больше не повторялись.