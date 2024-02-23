Главбуха одной из школ Актобе осудили за хищение 413 млн тенге

Главного бухгалтера одной из школ Актобе приговорили к семи годам лишения свободы за хищение 413 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

Как сообщили в Антикоре, за восемь лет главбух школы-гимназии №55 незаконно перечислил на свой банковский счет в качестве заработной платы 413,8 миллиона тенге.

"Только за один год он перечислил себе более 200 миллионовтенге, что составляло 30% годового фонда оплаты труда всей школы", - отметили в агентстве.

Суд №2 Актобе признал бухгалтера виновным и приговорил к семи годам лишения свободы. Также подсудимый лишен права занимать материально-ответственные должности сроком на 10 лет.