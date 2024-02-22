Бухгалтер школы украл более 413 млн тенге в Актобе

В суде №2 Актобе рассмотрели уголовное дело в отношении бухгалтера средней школы-гимназии №55. Мужчину обвиняли в хищении вверенного чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Следователи установили, что с 2019 по 2023 годы он похищал деньги, путём увеличения фонда оплаты труда. Сумма ущерба - 413 822 951 тенге.

"Подсудимый вину признал в полном объёме и показал, что с 2015 года у него появилась игровая зависимость, после чего он стал увеличивать фонд заработной платы педагогов школы. Таким образом школа получала дополнительные денежные средства, которые он перечислял на свой счёт", - сообщили в суде.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, стали признание вины и чистосердечное раскаяние, а также наличие малолетних детей.

Приговором суда Т. осуждён к семи годам лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на 10 лет.

Гражданский иск ГУ "Управление образования Актюбинской области" удовлетворён, с осужденного взыскана вся сумма ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.



