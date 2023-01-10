Школьницы сняли на видео жестокое избиение подруги в Талдыкоргане

Фото: кадр из видео

Жестокое избиение школьницы в многоквартирном доме сняли на видео в Талдыкоргане. Ролик был опубликован в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

В департаменте полиции Жетысуской области уточнили, что индидент произошёл в многоквартирном доме, расположенном в микрорайоне Самал.

"Указанное видео снято 9 января. Все участники инцидента установлены и опрошены. Все являются несовершеннолетними, обучаются в различных учебных учреждениях областного центра и Каратальского района. Причина конфликта выясняется", - говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что потерпевшая девушка вместе со своим представителем (бабушкой) наотрез отказалась обращаться в полицию с официальным заявлением.

"Тем не менее по факту возбуждено административное производство, предусмотренное статьёй 73-1 КРКоАП - "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Кроме того, материалы на подозреваемых в рукоприкладстве направлены на рассмотрение Комиссии по защите прав несовершеннолетних при акимате", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жетысуской области.

В областном акимате сообщили, что создана специальная комиссия в составе представителей управления образования акимата области, правоохранительных органов, департамента по обеспечению качества в сфере образования.