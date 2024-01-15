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Школьников перевели на дистанционку в Астане

Сегодня, 11:41
АВТОР
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сайт Астаны Сегодня, 11:41
Сегодня, 11:41
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Фото: сайт Астаны

В столице из-за морозов учащиеся 0-4 классов второй смены 15 января будут учиться удаленно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования Астаны.

"В связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков "Казгидромета", 15 января в столице наблюдается сильный мороз до 25 градусов ниже нуля.

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