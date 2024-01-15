Школьников перевели на дистанционку в Астане

В столице из-за морозов учащиеся 0-4 классов второй смены 15 января будут учиться удаленно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования Астаны.

"В связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков "Казгидромета", 15 января в столице наблюдается сильный мороз до 25 градусов ниже нуля.