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Школьники столицы и некоторых регионов Казахстана из-за мороза будут учиться дистанционно
Сильный мороз заставляет отделы образования в разных городах страны и столице отменять занятия в школах, передаёт BaigeNews.kz.
Уже известно о том, что на дистанционный формат обучения в понедельник перейдут учащиеся 0-4 классов с первой смены в Астане, а также обеих смен в Караганде. Дистанционно будут обучаться школьники начального звена в Темиртау, Сарани и Шахтинске.
Также временно переведут на дистанционку школьников Экибастуза, где из-за крупной коммунальной аварии на теплосетях и отстановки котлов на ТЭЦ, остыли батареи. Кстати, садики там тоже работать не будут.
В Усть-Каменогорске из-за прогнозируемой температуры воздуха до 34 градусов мороза первые смены в 0-11 классах пройдут дистанционно. Об учёбе во вторую смену отдел образования обещает сообщить дополнительно.
Синоптики "Казгидромета" прогнозируют понижение температуры воздуха до 42 градусов мороза в Восточно-Казахстанской области, в области Жетысу также ожидается сильный мороз 25-29 градусов. Кроме того, в 11 регионах страны специалисты обещают сильный ветер.
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