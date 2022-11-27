open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Школьники столицы и некоторых регионов Казахстана из-за мороза будут учиться дистанционно
1obl.ru Сегодня, 21:52
273
Сегодня, 21:52
273
Фото: 1obl.ru

Школьники столицы и некоторых регионов Казахстана из-за мороза будут учиться дистанционно

Сильный мороз заставляет отделы образования в разных городах страны и столице отменять занятия в школах, передаёт BaigeNews.kz.

Уже известно о том, что на дистанционный формат обучения в понедельник перейдут учащиеся 0-4 классов с первой смены в Астане, а также обеих смен в Караганде. Дистанционно будут обучаться школьники начального звена в Темиртау, Сарани и Шахтинске.

Также временно переведут на дистанционку школьников Экибастуза, где из-за крупной коммунальной аварии на теплосетях и отстановки котлов на ТЭЦ, остыли батареи. Кстати, садики там тоже работать не будут.

В Усть-Каменогорске из-за прогнозируемой температуры воздуха до 34 градусов мороза первые смены в 0-11 классах пройдут дистанционно. Об учёбе во вторую смену отдел образования обещает сообщить дополнительно.

Синоптики "Казгидромета" прогнозируют понижение температуры воздуха до 42 градусов мороза в Восточно-Казахстанской области, в области Жетысу также ожидается сильный мороз 25-29 градусов. Кроме того, в 11 регионах страны специалисты обещают сильный ветер.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#погода #отмена занятий
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:52
273
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх