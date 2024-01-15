Школьники ряда регионов Казахстана будут учиться онлайн 15 января

Из-за непогоды часть учеников школ Актюбинской области, Кокшетау, Усть-Каменогорска 15 января будут учиться онлайн, передаёт BaigeNews.kz.

"15 января из-за понижения температуры воздуха занятия для учащихся 1-9 классов первой смены города Актобе, Айтекебийского, Алгинского, Темирского, Кобдинского, Каргалинского, Байганинского,Хромтауского районов будут переведены на дистанционный формат обучения. Остальные школы районов учатся в штатном режиме", — сообщили в управлении образования Актюбинской области.

В Усть-Каменогорске онлайн будут учиться школьники с 0 по 9 классы первой смены.

В Кокшетау из-за понижения температуры воздуха до −25С и усилением ветра до 28 м/с учащиеся первой смены 1-9 классов переходят на дистанционный формат обучения, рассказали в отделе образования города.

В Караганде в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-4 классов первой смены пройдут в дистанционном формате.

В Астане 15 января на "удалёнке" будут учиться школьники 0-9 классов первой смены.