Школьники из Караганды и Шымкента стали призёрами чемпионата мира по робототехнике

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Ученики специализированной школы-интерната "Мурагер" Карагандинской области и НИШ Шымкента стали бронзовыми призёрами международного чемпионата US Open FIRST LEGO League в штате Массачусетс,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения.

В соревновании приняли участие более 700 учеников из 20 стран мира.

Команда из Шымкента вошла в тройку лидеров в номинации Innovation Project. Они представили жюри проект, направленный на сохранение излишков энергии от ветреных генераторов и солнечных панелей посредством преобразования их в электроэнергию.

Карагандинская команда завоевала бронзу в главной номинации Champions Award.

"Мы готовились к чемпионату больше полугода. Три дня соревнований были очень волнительными для нас, так как соперники очень сильные. Но мы перебороли свои страхи, и смогли показать свои способности. Мы держали лидерство в игре роботов, отлично презентовали инновационный проект и были сплочёнными", – поделился один из участников Акбар Ермеков.

В перерывах между соревнованиями ученики имели возможность посетить инженерные факультеты топовых университетов, в числе которых MIT, Boston University и Harvard, а также лично познакомиться с их профессорами.