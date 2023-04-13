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пресс-служба Минпросвещения РК Сегодня, 20:30
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Сегодня, 20:30
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Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Школьники из Алматы стали победителями конкурса NASA

Научный проект Aenoica, подготовленный учениками 8 класса NIS физико-математического направления Алматы Рамазан Амре и Сымбат Барсагазы, стал лучшим среди юных ракетостроителей мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. 

По словам куратора, ученика 11 класса Райымбека Абилбека, идея основана на внедрении новых технологий. 

"Мы не только создали станцию, которая станет домом для 300 тысяч жителей, но и систему жизнеобеспечения с использованием квантовых коммуникаций, технологически развитую агрокультуру. Я очень рад, наш проект оказался успешным", – отметил Райымбек. 

Конкурс космических поселений ежегодно организует для учащихся 7-12 классов Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). 

Участие в нём могут принять школьники и студенты со всего мира, трудящиеся над разработкой концепции свободного космического поселения. 

В этом году в конкурсе приняли участие около 30 тысяч школьников со всего мира.

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Сегодня, 20:30
332
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